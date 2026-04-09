«Впускает в постель»: Штурм прокомментировала интервью Диброва после развода

Певица Наталья Штурм прокомментировала недавнее интервью телеведущего Дмитрия Диброва на канале НТВ после развода с супругой Полиной.
— Так выглядит отчаяние. Мужчина солидного возраста переносит глубоко личное в общественное. Впускает в постель других людей. Размыты границы дозволенного и общепринятых норм. Еще пара интервью и Дмитрий начнет рассказывать, как, кому и каких позах, — заявила она в беседе с изданием Teleprogramma.org.
По словам артистки, журналист под видом откровенной беседы сообщает своему «оппоненту» Роману Товстику, к которому ушла Полина Диброва, о том, что она расчетливая и корыстная, но сам телеведущий сделал ее такой, это «его продукт», и если она «сломается», то он заберет ее «чинить».
Заявление о том, что Дибров «примет и простит» бывшую жену, вызвало улыбку у Штурм, так как в среде вседозволенности «поход налево» не считается грехом.
Дмитрий Дибров также рассказал, как после развода поделил имущество с четвертой женой Полиной. Детей бывшие супруги тоже поделили.