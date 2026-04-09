Мошенники «поздравляют» россиян с Пасхой: как в преддверии праздника маскируют вирусные ссылки

Мошенники начали рассылать россиянам фишинговые открытки перед Пасхой.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии светлого дня Пасхи в соцсетях активизировались злоумышленники. Мошенники рассылают россиянам якобы поздравительные открытки. Так преступники маскируют вирусные ссылки. Так пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

Эксперты предупредили граждан о распространении опасной схемы. Мошенники отправляют жертвам «открытки» под видом приглашения к участию в конкурсе или покупке куличей. Они также направляют якобы трансляции из Храма Христа Спасителя.

«Мошенники рассылают россиянам фишинговые “открытки” и вирусный контент в преддверии Пасхи», — оповестили в «Мошеловке».

Аферисты также организовывают распродажи поддельных сувениров накануне Дня космонавтики. Их товары и услуги тематически связаны с космосом. В том числе, мошенники осуществляют продажу поддельных билетов на экскурсии в закрытые космические объекты.