Мошенники «поздравляют» россиян с Пасхой: как в преддверии праздника маскируют вирусные ссылки

В преддверии светлого дня Пасхи в соцсетях активизировались злоумышленники. Мошенники рассылают россиянам якобы поздравительные открытки. Так преступники маскируют вирусные ссылки. Так пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.
Эксперты предупредили граждан о распространении опасной схемы. Мошенники отправляют жертвам «открытки» под видом приглашения к участию в конкурсе или покупке куличей. Они также направляют якобы трансляции из Храма Христа Спасителя.
«Мошенники рассылают россиянам фишинговые “открытки” и вирусный контент в преддверии Пасхи», — оповестили в «Мошеловке».
Аферисты также организовывают распродажи поддельных сувениров накануне Дня космонавтики. Их товары и услуги тематически связаны с космосом. В том числе, мошенники осуществляют продажу поддельных билетов на экскурсии в закрытые космические объекты.