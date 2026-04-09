В поселке Додоново вблизи Железногорска продолжается строительство храма

В поселке Додоново вблизи Железногорска завершается очередной этап строительства храма преподобного Сергия Радонежского. Об этом рассказали в Красноярской Епархии.
Подготовительные работы на кровле выполнены на 95%, в ближайшее время планируется монтаж кровельного железа. Практически закончена установка контрфорсов, выполнены вентканалы, завершается облицовка фронтонов. После кровельных работ — через два-три месяца — приступят уже к отделке фасада и интерьера.
Отмечается, что церковь возводится с двенадцатью главами, круговой галереей, колодцем и полным комплектом инженерных коммуникаций.