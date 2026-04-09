Прилет трех рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Кроме того, отменен один рейс на вылет.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском аэропорту Толмачево, по данным на утро 9 апреля, задерживаются три рейса на прилет и отменен один рейс на вылет. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.

Так, с опозданием в 25 минут в Новосибирск прилетит рейс из московского аэропорта Шереметьево. Его посадка ожидается в 08:00. Рейс Шанхай — Новосибирск приземлится на 50 минут позже запланированного — в 10:45. А у рейса из Магадана более серьезная задержка. Он прилетит с опозданием в 3 часа 46 минут, его посадка запланирована на 15:26.

Кроме того, был отменен вылет рейса Новосибирск — Шымкент, назначенный на 02:35.