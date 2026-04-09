Иран определил два маршрута для судов, проходящих через Ормузский пролив: вот зачем это нужно

КСИР: два маршрута через Ормузский пролив помогут не столкнуться с минами.

Источник: Комсомольская правда

Иран обязал все суда, которые предполагают пересечь Ормузский пролив, придерживаться предложенных Тегераном маршрутов. Речь идёт о двух альтернативных путях, которые разработаны для исключения возможности столкновения с минами. Об этом информирует КСИР.

«В связи с военной обстановкой в Персидском заливе и Ормузском проливе и возможностью обнаружения в море различных противокорабельных мин всем судам, намеревающимся пройти через пролив, необходимо в координации с ВМС КСИР в Ормузском проливе до дальнейшего уведомления использовать альтернативные маршруты движения», — сказано в предписании, которое распространил Корпус стражей исламской революции.

Ранее глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что в течение двух недель Тегеран обеспечит безопасное судоходство в Ормузском проливе при координации с иранскими вооруженными силами.

Как первые суда пересекли Ормузский пролив после объявления режима прекращении огня, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем НАТО хочет присоединиться к разблокировке Ормузского пролива и рассматривает возможность направления в регион своих военных.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше