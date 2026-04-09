Мошенники стали чаще комбинировать каналы связи при кибератаках

По данным МегаФона, кибермошенники наращивают активность во всех каналах. За первый квартал 2026 года было заблокировано более 107 млн звонков по подозрению в мошенничестве — на 18% больше, чем в первом квартале 2025 года. Схожую динамику показывают и СМС: почти полмиллиарда сообщений заблокировали по подозрению в мошенничестве и спаме, что на 15% выше показателей прошлого года. При этом число жалоб абонентов на мошенничество снизилось, а это значит, что большая часть угроз была нейтрализована ещё до того, как пользователи с ней столкнулись.