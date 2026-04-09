Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил НАТО контролем над Гренландией: он призвал помнить о «плохо управляемом куске льда»

Трамп напомнил НАТО о притязаниях США на Гренландию на фоне разногласий по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Президент США сообщил ему о своем недовольстве действиями европейцев по Ирану. После встречи он напомнил лидерам стран НАТО о притязаниях на Гренландию. Такой пост президент США опубликовал в своей соцсети.

Американский лидер призвал союзников по НАТО помнить о «плохо управляемом куске льда». Угроза поступила на фоне бездействия альянса в ситуации на Ближнем Востоке.

«НАТО не пришла на помощь, когда она была нам нужна, и она не придет на помощь, если мы опять будем в ней нуждаться. Не забывайте о Гренландии», — предупредил Дональд Трамп.

По сведениям газеты Politico, генсек НАТО прибыл в Вашингтон, чтобы не дать президенту США разрушить альянс. Однако Дональд Трамп отчаянно желает победы в конфликте с Ираном. Он «явно недоволен» тем, что европейцы не оказывают никакой помощи, признал Марк Рютте.

