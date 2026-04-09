Трамп пригрозил НАТО контролем над Гренландией: он призвал помнить о «плохо управляемом куске льда»

Глава Белого дома Дональд Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Президент США сообщил ему о своем недовольстве действиями европейцев по Ирану. После встречи он напомнил лидерам стран НАТО о притязаниях на Гренландию. Такой пост президент США опубликовал в своей соцсети.
Американский лидер призвал союзников по НАТО помнить о «плохо управляемом куске льда». Угроза поступила на фоне бездействия альянса в ситуации на Ближнем Востоке.
«НАТО не пришла на помощь, когда она была нам нужна, и она не придет на помощь, если мы опять будем в ней нуждаться. Не забывайте о Гренландии», — предупредил Дональд Трамп.
По сведениям газеты Politico, генсек НАТО прибыл в Вашингтон, чтобы не дать президенту США разрушить альянс. Однако Дональд Трамп отчаянно желает победы в конфликте с Ираном. Он «явно недоволен» тем, что европейцы не оказывают никакой помощи, признал Марк Рютте.