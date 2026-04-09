В центре Красноярска произошел пожар в фармацевтическом колледже

Из-за короткого замыкания в светильнике произошел пожар в фармацевтическом колледже на проспекте Мира в Красноярске, сообщает ГУ МЧС.
Все случилось 8 апреля. В 12:35 поступил сигнал о возгорании на первом этаже средне-специального учебного заведения. До приезда огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 47 человек, еще четверо были спасены звеном газодымозащтной службы по лестничным маршам.
«В 14:10 возгорание ликвидировали на площади 5 кв.м., пострадавших нет. На тушение привлекались 13 единиц техники и 45 сотрудников», — рассказали в МЧС.
