Диетолог Бурляева рассказала, в какой форме выпускают космическую еду

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Современное космическое питание выпускается в консервных банках и брикетах, некоторые продукты по-прежнему выпускают в тубах. Об этом ТАСС рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.
«На сегодняшний день несколько вариантов производства космического питания. Это консервированные продукты, то есть очень похожи на обычные земные консервные банки. Это сублимированные продукты, можно провести параллель с картофельным пюре быстрого приготовления. Сублимированные продукты — готовятся и картофельное пюре, и не только. Это и салаты, и супы, и вторые блюда. И также остались некоторые продукты в тубах», — сказала Бурляева.
Она добавила, что в тубах выпускают небольшую часть продуктов, как правило это соусы, приправы.
Диетолог отметила, что эти продукты довольно вкусные, напоминают пищу домашнего приготовления. Наряду с основными блюдами, по словам Бурляевой, в рацион космонавтов входят кондитерские изделия, например, печенье. Подобные продукты фасуются в упаковки маленькими кусочками, которые сразу можно положить в рот, не разламывая. Это позволяет избежать крошек в космосе, которые могут быть достаточно опасны.
12 апреля в России отмечается День космонавтики.