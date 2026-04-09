Диетолог Бурляева рассказала, в какой форме выпускают космическую еду

«На сегодняшний день несколько вариантов производства космического питания. Это консервированные продукты, то есть очень похожи на обычные земные консервные банки. Это сублимированные продукты, можно провести параллель с картофельным пюре быстрого приготовления. Сублимированные продукты — готовятся и картофельное пюре, и не только. Это и салаты, и супы, и вторые блюда. И также остались некоторые продукты в тубах», — сказала Бурляева.