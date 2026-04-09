Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приложения магазинов в России начали предупреждать о включенном VPN

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Ряд популярных в России онлайн-сервисов, включая приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, начали информировать пользователей о возможных сбоях в работе при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, заметили корреспонденты РИА Новости.

Так, например, приложение маркетплейса Wildberries выдает плашку с текстом: «У вас включен VPN? Лучше его отключить, чтобы приложение работало стабильно», а «Иль де Ботэ» предупреждает пользователей фразой «Из-за включенного VPN могут быть ошибки!».

«Мы заметили, что у вас включен VPN. Это может повлиять на работу приложения и вызвать непредвиденные ошибки. Для обеспечения стабильной работы рекомендуем временно отключить VPN», — информирует приложение сети «Шоколадница», если зайти в него с включенным VPN-сервисом.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал необходимость решить задачу по снижению использования VPN в России.

