Узбекская семья из Приморья награждена медалью Минобороны за участие в СВО

Сейчас в зоне СВО находятся отец и сын, которые готовят еду для бойцов, а зять служит оператором беспилотных летательных аппаратов, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
Семья переехала в Приморский край в 2009 году, у супругов шестеро детей. До начала СВО они вместе работали в кафе во Владивостоке. С началом специальной военной операции первым ушел на фронт глава семьи Самариддин. Позже к нему присоединилась супруга Хулкар — она два года отработала поваром.
Как подчеркнула председатель Приморской региональной национальной культурной автономии узбеков Хафиза Маликова, сегодня немало узбеков, проживающих в Приморье, находится на СВО: «Так получилось в жизни, что мы все приехали в Россию. Мы здесь живем, это наш общий дом. Много узбеков, наших близких друзей, кто здесь трудится и живет, поехали воевать, защищать границы Родины. Около 10 тысяч узбеков сейчас на фронте в полях работают».