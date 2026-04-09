Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте заявил, что НАТО снова не придёт на помощь, когда это потребуется США.
«НАТО не было там, когда она нам требовалась, и её не будет там, если она снова нам потребуется. Помните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Напомним, Рютте прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом на фоне слов президента США о неспособности альянса выполнять свои обязательства перед Соединёнными Штатами.
Рютте заявил, что некоторые страны НАТО провалили тест США, когда отказались помочь в конфликте с иранской стороной. Он признал, что Трамп разочарован в союзниках по НАТО.
Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Североатлантический альянс может ждать мрачное будущее. По его словам, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.