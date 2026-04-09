Бастрыкин взял на контроль расследование по стадиону в Комсомольске-на-Амуре

В Следственный комитет России поступило заявление о мошенничестве при реконструкции стадиона в Комсомольске-на-Амуре. Контракт на работы был заключён в августе 2021 года, но объект до сих пор не сдан, а сроки сдачи неоднократно переносились. Председатель СК России поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о мошенничестве при реконструкции, сообщает Информационный центр СК РФ.