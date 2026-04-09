Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял на контроль расследование по стадиону в Комсомольске-на-Амуре

Подрядчик нарушил технологию, объект до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Источник: AmurMedia

В Следственный комитет России поступило заявление о мошенничестве при реконструкции стадиона в Комсомольске-на-Амуре. Контракт на работы был заключён в августе 2021 года, но объект до сих пор не сдан, а сроки сдачи неоднократно переносились. Председатель СК России поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о мошенничестве при реконструкции, сообщает Информационный центр СК РФ.

«В Информационный центр СК России поступило обращение о совершении мошеннических действий при реконструкции стадиона в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. В августе 2021 года уполномоченными органами заключен контракт на реконструкцию спортивного объекта, которая до настоящего времени не завершена, сроки постоянно переносятся», — говорится в сообщении.

В осенне-зимний период прошлого года на территории стадиона подрядчиком началась укладка специализированного покрытия, что запрещено при отрицательной температуре окружающего воздуха. Отмечается, что из-за нарушенной производственной технологии в настоящее время на полотне для бега образовались ямы, искусственный газон пришел в негодность.

Указанная ситуация освещалась в сети Интернет. В СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Юрьевичу Белянскому доложить о ходе и результатах расследования уголовных дел с учетом озвученных в обращении доводов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее ИА AmurMedia сообщало, что Дмитрий Демешин лично проконтролировал реконструкцию стадиона «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре после жалоб жителей на дефекты. По фото, присланным через его официальные каналы, видно: резиновое покрытие крошится, поле неровное, газон в кочках. Объект ещё не сдан, и в таком виде его не примут — работы будут исправлять.