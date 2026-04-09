Умер Джим Уитаккер, первый покоривший Эверест американец

Умер альпинист Джим Уиттакер, первый покоритель Эвереста среди граждан США. Ему было 97 лет.
«Умер знаменитый альпинист Джим Уиттакер, первый американец, покоривший Эверест. Ему было 97 лет», — пишет агентство АР, ссылаясь на заявление семьи альпиниста.
Сообщается, что Уиттакер скончался в своём доме в штате Вашингтон, это произошло во вторник 7 апреля.
Джим Уиттакер взошёл на Эверест в 1963 году. После этого он возглавлял ряд других восхождений. В их числе Международное мирное восхождение на Эверест, которое провели в 1990 году альпинисты из США, СССР и КНР.
Напомним, в далеком 1924 году на штурм главной вершины мира отправились британцы Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин. Альпинисты погибли. До сих пор идут споры, сумели ли Мэллори и Ирвин достичь пика Эвереста и могут ли они считаться первыми покорителями пика.
