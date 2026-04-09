Умер Джим Уитаккер, первый покоривший Эверест американец

Первый покоривший Эверест американец Уитаккер умер в 97 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умер альпинист Джим Уиттакер, первый покоритель Эвереста среди граждан США. Ему было 97 лет.

«Умер знаменитый альпинист Джим Уиттакер, первый американец, покоривший Эверест. Ему было 97 лет», — пишет агентство АР, ссылаясь на заявление семьи альпиниста.

Сообщается, что Уиттакер скончался в своём доме в штате Вашингтон, это произошло во вторник 7 апреля.

Джим Уиттакер взошёл на Эверест в 1963 году. После этого он возглавлял ряд других восхождений. В их числе Международное мирное восхождение на Эверест, которое провели в 1990 году альпинисты из США, СССР и КНР.

Напомним, в далеком 1924 году на штурм главной вершины мира отправились британцы Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин. Альпинисты погибли. До сих пор идут споры, сумели ли Мэллори и Ирвин достичь пика Эвереста и могут ли они считаться первыми покорителями пика.

Почему сорок человек оставили британского альпиниста Дэвида Шарпа погибать на Эвересте в 2026 году, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем вскрылась грандиозная афера на Эвересте ради 20 млн. Гиды, пилоты и врачи объединились, чтобы искусственно вызывать у альпинистов симптомы «горной болезни» и зарабатывать на их экстренной эвакуации. Такая практика продолжалась несколько лет.

