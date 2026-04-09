Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане закроют на ремонт часть улицы Нажимеденова

Источник: Baigenews

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с 10 по 25 апреля проводит работы по среднему ремонту улицы Ж. Нажимеденова на участке от улицы А-52 до улицы С. Шаймерденова, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В этот период будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

В целях уменьшения транспортной загруженности можно использовать альтернативные пути через параллельную улицу А. Байтурсынова.

Водителям и пешеходам следует заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.