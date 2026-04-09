Парад первоклассников к 9 Мая в Приморье в этом году станет международным

В этом году он приобретет международный статус и будет посвящен Году единства народов России, преемственности поколений. В апреле ребята репетируют строевой шаг в своих школах.
В прошлом году этот уникальный проект Приморья стал одним из самых трогательных событий в череде мероприятий, посвященных юбилею Победы. Он объединил 1500 первоклассников из 32 муниципальных образований Приморского края. Первоклашки выступили в форме различных родов войск и силовых ведомств, продемонстрировав уважение к истории и военным традициям страны.
В этом году проект выходит на новый уровень и впервые пройдет в международном формате, отмечает пресс-служба краевого кабмина. На данный момент подтверждено участие делегации из КНР, что позволит расширить географию проекта и укрепить культурные и исторические связи.