Священники Африки рассказали об особенностях празднования православной Пасхи

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Африка усвоила пасхальные традиции «старого света», однако на континенте есть и много собственных кулинарных и культурных особенностей: там едят кукурузную кашу квакоко, овощной банан и ямс, а отмечают праздник соборно и по-семейному, часто — на свежем воздухе. О том, как празднуют Пасху в различных африканских странах, рассказали ТАСС священнослужители местных благочиний.
«Что касается празднования Пасхи, то африканцы в значительной степени усвоили пасхальные традиции “старого света”, таких [стран] как Россия или Греция, в отличие от Рождества Христова, которое начало приобретать свой неповторимый африканский колорит», — отметил благочинный Восточного церковного округа Уганды иеромонах Силуан (Браун).
Он добавил, что на языке луганда Пасху называют «Амазукира Гамукама Ваффе» (Воскресение Господне), в этот день всегда устраивается общий праздник. Единственное, по его словам, существенное различие, с которым можно столкнуться, заключается в том, что каждый человек принадлежит к своему племени с уникальными кланами, и у каждого клана есть свой «символ». Браун подчеркнул, что, например, у клана Ндига племени Баганда символом клана является овца, поэтому они не едят баранину в знак уважения.
В Того православные христиане празднуют Пасху на свежем воздухе и соборно.
«С тех пор, как мы стали православными, в Пасху мы готовим пасхальные яйца разных цветов, печем торты и устраиваем прогулку со всеми верующими на берег озера Того, именно в Агбодрафо (город в Того — прим. ТАСС), где мы вместе по-братски разделяем трапезу», — рассказал клирик из Того Борис Питассо.
Он отметил, что в 2026 году во время подготовки к главному христианскому празднику православная молодежь делала пасхальные свечи из вощины.
Кулинарные традиции.
Благочинный Западного церковного округа Камеруна иерей Герман Мбарга рассказал, что в Камеруне праздник Пасхи занимает большое место в жизни верующих. Чаще всего на пасхальное богослужение все прихожане приносят заранее приготовленные куличи и яйца. После него подается кукурузная каша (квакоко), а верующие обмениваются куличами и яйцами, распевая тропарь Пасхи. Священник добавил, что тропарь читают не только на французском, но и на местных языках.
Настоятель храма Преображения Господня на Маврикии протоиерей Димитрий Матиенко рассказал, что для маврикийцев, привыкших к яркой кухне с морепродуктами, пряными карри и экзотическими фруктами, русские пасхальные угощения становятся настоящим открытием. Особенно их удивляет творожная пасха — на Маврикии творог практически не встречается, и плотная сладкая масса с изюмом вызывает живой интерес и вопросы о рецепте. Восторг вызывает и кулич: он кажется местным жителям настоящим кондитерским чудом.
Отец Димитрий подчеркнул, что для маврикийцев эти блюда — окно в другую культуру, они с интересом слушают рассказы о семейных традициях выпечки куличей и формовки пасхи, отмечая, что знакомство с русскими обычаями — это удивительное сочетание вкуса, ритуала и тепла, когда дети с энтузиазмом красят пасхальные яйца.
Благочинный Западноафриканского округа иерей Парфений Дансу поделился, что в Западной Африке существует немало местных пасхальных блюд. Например, в Кот-д’Ивуаре к таковым, среди прочего, относятся отварной или жареный плантан (овощной банан), ямс и жареный картофель, кускус из маниоки, называемый «Аттике», рыбный суп, суп из баранины.
Светлое Христово Воскресение — Пасху — в этом году православные христиане встречают 12 апреля.