Священники Африки рассказали об особенностях празднования православной Пасхи

Он добавил, что на языке луганда Пасху называют «Амазукира Гамукама Ваффе» (Воскресение Господне), в этот день всегда устраивается общий праздник. Единственное, по его словам, существенное различие, с которым можно столкнуться, заключается в том, что каждый человек принадлежит к своему племени с уникальными кланами, и у каждого клана есть свой «символ». Браун подчеркнул, что, например, у клана Ндига племени Баганда символом клана является овца, поэтому они не едят баранину в знак уважения.