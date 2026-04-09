Новосибирских водителей предупредили о замене госномера авто в 2026 году

С наступлением 2026 года российские автомобилисты столкнулись с обновленными правилами оформления государственных регистрационных знаков. Согласно актуальной редакции ГОСТ Р 50577−2018, наличие российского триколора в правом нижнем углу стало обязательным условием для всех белых номеров, выданных или переоформленных после 1 января 2025 года.
Стоит отметить, что требование касается не всех. Исключение составляют дипломатические (красные), полицейские (синие), транзитные (с буквой «Т»), а также желтые номера для общественного транспорта и такси. Без флага могут оставаться и квадратные знаки для мотоциклов. Главное послабление сделано для тех, кто получил номера до конца 2024 года: такие владельцы могут продолжать использовать знаки старого образца без каких-либо санкций до момента перерегистрации авто.
За использование белого номера без флага (при условии регистрации после 1 января 2025) водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Под строгий контроль попали и фирмы, изготавливающие дубликаты: выдача знаков без триколора по новым заявкам может обернуться для них потерей лицензии.
Особые сложности могут возникнуть при купле-продаже подержанных машин. Если на приобретаемом авто стоят номера без флага, новому владельцу при постановке на учет в ГИБДД придется в обязательном порядке заменить их на новые.