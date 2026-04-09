Россиянам напомнили, кто может получать двойную пенсию

В России можно получать сразу две пенсии. Так, право на двойную выплату имеют инвалиды боевых действий и ликвидаторы ЧП на Чернобыльской атомной электростанции. Кроме того, существуют и другие условия получения двух пенсий. О них рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина, транслирует РИА Новости.
Она напомнила, что двойную пенсию — по старости или инвалидности и по потере кормильца — могут получать вдовы военных, дети-инвалиды I и II групп погибших военнослужащих и родители погибших военных.
«На страховую пенсию по старости или за выслугу лет, а также государственную пенсию по инвалидности могут рассчитывать инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, жители блокадного Ленинграда, осаждённого Сталинграда или Севастополя, имеющие инвалидность, а также ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС», — уведомила Екатерина Стенякина.
РФ выросли выплаты работающим пенсионерам. В феврале 2026 года они получали около 23,4 тысячи рублей. Такие данные о средней пенсии для работающих пенсионеров приводит Соцфонд.