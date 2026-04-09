На трассе «Уссури» автопоезд вылетел на встречку и протаранил две фуры

Движение в районе 155-го километра серьезно затруднено. 47-летнего водителя «Дафа» с тяжелыми травмами увезли в больницу. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Серьезная авария с участием трех тяжеловозов произошла накануне вечером, 8 апреля, в Вяземском районе. Около половины девятого вечера на 155-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» не разъехались три гиганта. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Виновником столкновения, по предварительным данным, стал 47-летний водитель автопоезда «Даф». Мужчина двигался в сторону Владивостока, но в какой-то момент потерял управление и вылетел на полосу встречного движения. Там тяжелая машина на полном ходу протаранила сразу два грузовика.
Удар был такой силы, что кабину «Дафа» буквально смяло.
— В результате происшествия водитель автопоезда получил серьезные травмы. Бригада скорой помощи доставила мужчину в медицинское учреждение, — сообщили в Госавтоинспекции Вяземского района.
Сейчас на месте работают экстренные службы. Движение на этом участке трассы до сих пор сильно затруднено. Сотрудники ДПС вручную регулируют транспортные потоки, пропуская машины по очереди. Водителей просят набраться терпения и быть предельно осторожными при проезде опасного участка.
Полицейские напоминают: на трассах такого уровня цена ошибки слишком высока, поэтому соблюдение скоростного режима — это вопрос жизни и смерти.
