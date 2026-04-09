Покорил Эверест, объединил СССР и США: Умер легендарный альпинист Джим Уиттакер

Ушёл из жизни человек, который первым из американцев встал на крыше мира. Джим Уиттакер, покоривший Эверест в 1963 году, умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление его семьи.

Источник: Life.ru

Альпинист скончался во вторник в собственном доме в штате Вашингтон. Но вершина Джомолунгмы — не единственное достижение Уиттакера. За свою долгую жизнь он возглавил десятки восхождений. Самое символичное из них — Международное мирное восхождение на Эверест в 1990 году.

«Эта экспедиция объединила альпинистов из США, СССР и Китая с целью продемонстрировать, чего можно достичь благодаря сотрудничеству и доброй воле», — напомнили родственники Уиттакера.

Они добавили, что Джим всю жизнь был убеждённым сторонником мира. Он глубоко верил, что общие трудности в дикой природе способны стирать границы и уничтожать идеологические барьеры. Его девиз: «Общие проблемы в дикой среде объединяют людей, независимо от границ и идеологий».

Ранее Life.ru писал, что в Москве на 75-м году жизни скончался выдающийся конструктор Александр Леонов — Герой Труда РФ, создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон». Он возглавлял НПО машиностроения и внёс колоссальный вклад в укрепление обороны России. Благодаря Леонову на вооружение армии поступил комплекс, который сегодня является одним из главных козырей страны.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

