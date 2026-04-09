Покорил Эверест, объединил СССР и США: Умер легендарный альпинист Джим Уиттакер

Альпинист скончался во вторник в собственном доме в штате Вашингтон. Но вершина Джомолунгмы — не единственное достижение Уиттакера. За свою долгую жизнь он возглавил десятки восхождений. Самое символичное из них — Международное мирное восхождение на Эверест в 1990 году.
«Эта экспедиция объединила альпинистов из США, СССР и Китая с целью продемонстрировать, чего можно достичь благодаря сотрудничеству и доброй воле», — напомнили родственники Уиттакера.
Они добавили, что Джим всю жизнь был убеждённым сторонником мира. Он глубоко верил, что общие трудности в дикой природе способны стирать границы и уничтожать идеологические барьеры. Его девиз: «Общие проблемы в дикой среде объединяют людей, независимо от границ и идеологий».
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.