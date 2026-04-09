Бывший чиновник ДВТУ осуждён за хищение 140 тысяч рублей из бюджета

Советский районный суд Владивостока вынес приговор экс-начальнику автотранспортного отдела тыловой службы Дальневосточного таможенного управления. Его обвиняли в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Объединённой пресс-службы судебной системы региона.
«Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 159, п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ, на основании ч. 3,4 ст. 69 УК РФ, ч. 2 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путём полного сложения наказаний, окончательно ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в системе таможенных органов РФ, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций сроком на 2 года, со штрафом в размере 400 000 рублей. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считается условным с испытательным сроком 4 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 15 августа 2022 года по 25 августа 2023 года подсудимый, пользуясь своим служебным положением и действуя по сговору с другими лицами, вносил в акты выполненных работ ложные сведения о якобы проведённых ремонтах по государственному контракту. На основе этих фальшивых документов производилась оплата, в результате чего бюджету таможенного управления был нанесён ущерб на сумму 140 478,83 рубля.
Гражданский иск ДВТУ о возмещении ущерба удовлетворён в полном объёме: с подсудимого взыскано 140 478,83 рубля в доход РФ. В целях обеспечения исполнения этого решения на соответствующую сумму денежных средств сохранён арест как на вещественные доказательства.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
