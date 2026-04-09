В Европе обвинили Трампа в потере самообладания: союзники США усомнились в его здравомыслии

Американский лидер Дональд Трамп напугал европейцев своим безумным поведением. Союзники США стали сомневаться в адекватности Белого дома, пишет немецкий журнал Spiegel.
По мнению автора, Дональд Трамп мог потерять самообладание на фоне провалов в операции на Ближнем Востоке. В статье отмечается, что президент США сдался и применил метод «Трамп всегда пасует». Так автор прокомментировал согласие Вашингтона на перемирие в войне с Ираном.
«Безумное поведение Трампа усилило сомнения во всем мире — особенно среди союзников в Персидском заливе и в Европе — в здравомыслии правительства США», — говорится в статье.
Дональд Трамп 8 апреля объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Соглашение о прекращении огня должно быть двусторонним, добавил президент США.