Бастрыкин поручил проверить проблему с плохой водой под Новосибирском

Поводом для проверки стали сообщения в соцсетях: люди рассказали, что вода в домах непригодна ни для питья, ни для бытовых нужд.

Источник: Om1 Новосибирск

Жители посёлка Секты под Новосибирском пожаловались на проблемы с водой — теперь ситуацией занялся Следственный комитет РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить, что происходит на месте.

«Водонапорная башня и инженерные коммуникации в населённом пункте находятся в аварийном состоянии, в связи с чем в жилые помещения граждан поступает непригодный для потребления и бытовых нужд жизненно необходимый коммунальный ресурс. Отмечается, что замена труб не проводилась более 30 лет. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.

В СУ СК РФ по Новосибирской области организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя областного управления Антону Бадулину доложить о ходе проверки и её итогах. Ситуацию взяли под контроль в центральном аппарате ведомства.

