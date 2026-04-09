Политик Филиппо сообщил, что Франция готовится к войне с Россией

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил о подготовке Франции к войне с Российской Федерацией.
В среду, 8 апреля, издание Le Monde написало, что Совету министров Франции представят обновленный законопроект о военном планировании. В нем предусматривается увеличение военного бюджета на 36 миллиардов евро к 2030 году, и, при необходимости, приведение нацбезопасности в состояние повышенной готовности.
— Эти манипуляции призваны отличаться от режима чрезвычайного положения. Обсуждается контекст будущей войны против России, — заявил политик в соцсети X.
По его словам, такие инициативы выдвигаются ради соблюдения требований Североатлантического альянса, поэтому Франции нужно выйти из НАТО, а оппозиция «должна проснуться и выступить против этого безумия».
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможный выход страны из альянса.
6 апреля американский лидер заявил, что распрощался с Североатлантическим альянсом в связи с реакцией стран — участниц организации на желание США получить контроль над Гренландией. Еще одним поводом для разочарования в НАТО он назвал позицию блока в вопросе военной операции Штатов против Ирана.