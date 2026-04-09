Как создать пароль, который сложно взломать и легко запомнить

Для защиты личных данных в интернете нужно придумать сложный пароль. По словам аналитика Общероссийского народного фронта Михаила Камышева, в повседневной жизни не стоит использовать сложные сочетания символов.
Идеальный пароль с точки зрения защиты — это случайный набор заглавных и строчных латинских букв, цифр и специальных символов. Такой пароль, например G7$kL9#pQ2@mN5xR, практически невозможно подобрать. Однако запомнить его очень трудно, объясняет эксперт.
Лучше использовать так называемые passphrase — длинные фразы из четырёх-пяти случайных слов. Пример такой фразы: «верблюд-лампа-шум-берлога-кальций».
Если общая длина passphrase превышает 20 знаков, её взлом методом перебора становится крайне маловероятен. При этом человеку гораздо проще запомнить набор несвязанных, но осмысленных слов, чем хаотичный шифр.
Камышев отметил, что главное — избегать личной информации и распространённых словосочетаний. Лучшая защита сегодня — это длинная, непредсказуемая и легко воспроизводимая фраза, составленная из неожиданных элементов, передает РИА «Новости».