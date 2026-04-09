В Хабаровском крае осудили водителя лесовоза, сбившего трёх детей

В Хабаровском крае суд признал виновным водителя лесовоза, который стал виновником происшествия с участием троих детей. Установлено, что 44-летний мужчина, управляя гружёным автомобилем «Мерседес Бенц» по улице Центральной в селе Георгиевка, не справился с управлением, съехал на обочину и сбил детей, шедших по направлению движения, сообщает прокуратура Хабаровского края.