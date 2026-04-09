В Хабаровском крае осудили водителя лесовоза, сбившего трёх детей

В Хабаровском крае суд признал виновным водителя лесовоза, который стал виновником происшествия с участием троих детей. Установлено, что 44-летний мужчина, управляя гружёным автомобилем «Мерседес Бенц» по улице Центральной в селе Георгиевка, не справился с управлением, съехал на обочину и сбил детей, шедших по направлению движения, сообщает прокуратура Хабаровского края.
«Судом района имени Лазо осужден 44-летний местный житель по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
9-летний мальчик погиб сразу на месте происшествия до приезда скорой помощи. Девочка получила тяжелую травму головы и длительное время проходила лечение, третьему ребенку причинен легкий вред здоровью.
Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.
Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселения.
Удовлетворены гражданские иски потерпевших к осужденному на сумму более 6 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.