В Хабаровском крае осудили водителя лесовоза, сбившего трёх детей

В результате ДТП, произошедшего в мае 2025 года, 9-летний ребёнок погиб на месте, вдое других получили различные травмы.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае суд признал виновным водителя лесовоза, который стал виновником происшествия с участием троих детей. Установлено, что 44-летний мужчина, управляя гружёным автомобилем «Мерседес Бенц» по улице Центральной в селе Георгиевка, не справился с управлением, съехал на обочину и сбил детей, шедших по направлению движения, сообщает прокуратура Хабаровского края.

«Судом района имени Лазо осужден 44-летний местный житель по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Судом установлено, что водитель грузового автомобиля «Мерседес Бенц», груженного древесиной, двигаясь по ул. Центральной в с. Георгиевка района имени Лазо, не справился с управлением, выехал на обочину и совершил наезд на детей, которые шли в попутном направлении.

9-летний мальчик погиб сразу на месте происшествия до приезда скорой помощи. Девочка получила тяжелую травму головы и длительное время проходила лечение, третьему ребенку причинен легкий вред здоровью.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселения.

Удовлетворены гражданские иски потерпевших к осужденному на сумму более 6 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.