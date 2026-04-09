Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, чем опасны переводы от незнакомых людей

Адвокат Григориади: перевод от незнакомца может сделать вас преступником.

Источник: Комсомольская правда

Россияне должны внимательно относиться к переводам, которые поступают им на карту. Неожиданное поступление денег от незнакомцев может привести не только к блокировке счёта, но и к наступлению уголовной ответственности.

«Если на ваш счет поступил перевод от жертвы мошенников, а потом вы эти деньги куда-то отправили или обналичили — вы звено преступной цепочки. По обновленной статье 187 УК РФ за это грозит до шести лет лишения свободы», — рассказал агентству «Прайм» адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Эксперт подчеркнул, что в таком случае будет очень сложно доказать свою неосведомлённость и непричастность к противозаконным действиям. Также он напомнил, что регулярные поступления от разных людей могут интерпретироваться как доход от предпринимательской деятельности, за это могут не только доначислить налог, но и оштрафовать.

Напомним, в 2025 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении свободы до шести лет за дропперство.

Тем временем россиянам назвали слова, из-за которых банк может заблокировать перевод.

Ранее сообщалось, что с января Центробанк в два раза увеличивает список признаков, по которым денежный перевод могут признать подозрительным. Заблокировать карту могут даже за переводы самому себе.