Россиянам рассказали, чем опасны переводы от незнакомых людей

Россияне должны внимательно относиться к переводам, которые поступают им на карту. Неожиданное поступление денег от незнакомцев может привести не только к блокировке счёта, но и к наступлению уголовной ответственности.
«Если на ваш счет поступил перевод от жертвы мошенников, а потом вы эти деньги куда-то отправили или обналичили — вы звено преступной цепочки. По обновленной статье 187 УК РФ за это грозит до шести лет лишения свободы», — рассказал агентству «Прайм» адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.
Эксперт подчеркнул, что в таком случае будет очень сложно доказать свою неосведомлённость и непричастность к противозаконным действиям. Также он напомнил, что регулярные поступления от разных людей могут интерпретироваться как доход от предпринимательской деятельности, за это могут не только доначислить налог, но и оштрафовать.
Напомним, в 2025 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении свободы до шести лет за дропперство.
с января Центробанк в два раза увеличивает список признаков, по которым денежный перевод могут признать подозрительным. Заблокировать карту могут даже за переводы самому себе.