Турэксперт назвала лайфхаки, как уместить весь багаж в ручную кладь

«Один из рабочих способов — надеть на себя несколько слоёв одежды. Это не всегда комфортно, но помогает сэкономить место. Также стоит выбирать вместительную сумку, которая проходит в калибратор авиакомпании и при этом позволяет взять максимум вещей», — объяснила Ансталь.
Например, сейчас популярны сумки-трансформеры: они складываются, застёгиваются на молнию и позволяют при необходимости добавить вещи. В целом способов компактной упаковки достаточно много.
Эксперт советует использовать вакуумные или компрессионные пакеты — они уменьшают объём одежды и позволяют взять больше вещей. Кроме того, некоторые предметы можно провозить сверх нормы ручной клади. Это могут быть небольшие сумки, рюкзаки или верхняя одежда — их, как правило, не взвешивают отдельно.
Существуют и специальные жилеты с большим количеством карманов — в них можно разложить часть вещей. За размещение предметов в карманах штрафов не предусмотрено.
Однако есть нюанс: на досмотре придётся выкладывать все металлические и электронные предметы — пауэрбанки, телефоны, ключи, наушники. Поэтому важно заранее продумать, чтобы их было удобно быстро достать и положить в лоток. Иначе можно задержаться у рамки, пока проверят всё содержимое карманов. При этом штрафов за такие способы экономии места не предусмотрено.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.