В Усть-Куте ястреб-тетеревятник пострадал в погоне за голубями

Определить вид птицы помог охотовед с многолетним стажем Александр Марков. Он ежедневно навещал ястреба, подсказывая, как за ним ухаживать и кормить. В первые сутки ястреб был в угнетенном состоянии, но уже на третий день начал интересоваться едой. На пятый день здоровье птицы восстановилось, и ее выпустили на волю. Ястреб-тетеревятник свободно поднялся на крыло и улетел.