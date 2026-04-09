В Усть-Куте ястреб-тетеревятник пострадал в погоне за голубями

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте ветеринары оказали помощь дикому ястребу-тетеревятнику, который попал в бедственное положение. Птица залетела на склад одного из предприятий города в погоне за голубями и несколько раз ударилась о металлическую сетку. Как рассказали КП-Иркутск в ассоциации ветеринарии Приангарья, после осмотра ветеринары диагностировали у ястреба сильный ушиб мягких тканей.

— Птицу поместили в клетку для наблюдения за состоянием здоровья и назначили ей общеукрепляющие средства и витамины, — уточнила ведущий ветврач Вера Рыбникова.

Определить вид птицы помог охотовед с многолетним стажем Александр Марков. Он ежедневно навещал ястреба, подсказывая, как за ним ухаживать и кормить. В первые сутки ястреб был в угнетенном состоянии, но уже на третий день начал интересоваться едой. На пятый день здоровье птицы восстановилось, и ее выпустили на волю. Ястреб-тетеревятник свободно поднялся на крыло и улетел.