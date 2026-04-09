Овечкин раскрыл, когда определится с будущим

Капитан «Кэпиталз» намерен сначала взвесить все аргументы на семейном совете, а затем обсудить ситуацию с владельцем клуба Тедом Леонсисом, генменеджером Крисом Патриком и президентом по хоккейным операциям Брайаном Маклелланом.
В интервью Monumental Sports Network Овечкин признался, что любит хоккей и забивать голы, но подходить к вопросу нужно с умом.
«В сентябре мне исполнится 41 год», — напомнил он.
На данный момент, за четыре игры до конца регулярного чемпионата НХЛ, «Кэпиталз» не попадают в плей-офф, но ведут за него борьбу.
В апреле Овечкин стал абсолютным лидером мирового хоккея по количеству голов на профессиональном уровне с учётом выступлений за сборные. В матче против «Филадельфии», который «Вашингтон» выиграл со счётом 6:4, российский форвард забросил две шайбы. Это были его 1106-й и 1107-й голы в карьере.
