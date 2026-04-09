Овечкин раскрыл, когда определится с будущим

В апреле Овечкин стал абсолютным лидером мирового хоккея по количеству голов на профессиональном уровне с учётом выступлений за сборные. В матче против «Филадельфии», который «Вашингтон» выиграл со счётом 6:4, российский форвард забросил две шайбы. Это были его 1106-й и 1107-й голы в карьере.