В Хабаровске водитель заплатит миллион родным женщины, сбитой на переходе

В Хабаровске суд приговорил водителя к реальному лишению свободы за то, что он сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
В декабре 2025 года мужчина ехал по одной из улиц города и, приближаясь к переходу, даже не попытался убедиться, что на дороге нет пешеходов. Он продолжил движение и на полной скорости сбил женщину. При этом у него была полная техническая возможность затормозить и избежать трагедии.
Пострадавшую доставили в больницу, но от полученных травм и осложнений она скончалась. Водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Железнодорожный районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 264 УК РФ. Ему назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишили права управлять транспортом на 2 года и 6 месяцев.
Кроме того, суд взыскал с осуждённого 1 миллион рублей в счёт компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Приговор пока не вступил в законную силу.