Аян на севере Хабаровского края засыпало аномальными снегопадами

Аяну аномально снежная зима доставила массу неудобств. Небольшое село на Охотоморском побережье не успевает справляться с последствиями мощных циклонов, которые засыпали поселение. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», такое количество осадков может впоследствии осложнить паводковую ситуацию.
Сейчас в селе работают семь единиц техники, но это машины малой механизации. Небольшие тракторы не справляются с гигантскими сугробами, и многие сельские улицы превратились в глубокие траншеи. Уборка идет круглосуточно, в две смены.
— Мы привлекли мощный трактор от МЧС, расширяем дороги, но снег поблизости уже некуда расталкивать, ищем варианты, — рассказал глава села Аян Илья Глотов.
Особое внимание уделяется расчистке снега на подъездных путях к социальным объектам.
Кроме того, в ближайшее время будут очищены мостовые переходы. Это делается для беспрепятственного прохождения воды.
— За 35 лет, что я живу в Аяне, не припомню такой снежной зимы. Снегопады начались с 1 декабря и с тех пор практически не прекращаются. Если погода не устроит нам очередных снежных «сюрпризов», в течение недели мы полностью очистим село от снега, — подчеркнул Илья Глотов.