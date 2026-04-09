Reuters: в Иране в результате атаки БПЛА Израиля погиб ребёнок

В Иране в результате атаки беспилотного летательного аппарата Израиля погиб ребёнок, сообщает Reuters.
По данным агентства, это произошло в провинции Хузестан на юго-западе Ирана.
«Ребёнок погиб после того, как израильский беспилотник был сбит ПВО Ирана в иранской провинции Хузестан», — говорится в сообщении.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива.
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт подтвердила, что на переговоры с иранской делегацией в Исламабаде отправятся вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По данным Fars News Agency, Иран приостановил движение судов по Ормузскому проливу после атак Израиля на Ливан.