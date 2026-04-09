Вэнс заявил, что на переговорах США потребуют от Ирана передать ядерное топливо

Переговоры представителей Соединенных Штатов и Ирана пройдут в Пакистане «очень скоро». С американской стороны будут присутствовать спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом ранее сообщил Дональд Трамп. Он уточнил, что участие Джей Ди Вэнса находится под вопросом из соображений безопасности.