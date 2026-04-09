Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил, что на переговорах США потребуют от Ирана передать ядерное топливо

Соединенные Штаты потребуют, чтобы Иран сдал ядерные материалы. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил вице-президент и глава американской делегации на переговорах с исламской республикой Джей Ди Вэнс.

Он напомнил о словах президента США Дональда Трампа про то, что Тегеран не должен иметь возможность создавать ядерное оружие и обогащать уран для этой цели.

— Мы хотим, чтобы Иран передал нам ядерное топливо. Это будет нашим требованиям в ходе переговоров, — заявил Вэнс, передает РИА Новости.

Переговоры представителей Соединенных Штатов и Ирана пройдут в Пакистане «очень скоро». С американской стороны будут присутствовать спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом ранее сообщил Дональд Трамп. Он уточнил, что участие Джей Ди Вэнса находится под вопросом из соображений безопасности.

7 апреля глава Белого дома грозился уничтожить «целую цивилизацию» Ирана. Однако позже он заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой. Что известно о ситуации вокруг Ирана и США — в материале «Вечерней Москвы».

