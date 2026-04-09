Вэнс заявил, что на переговорах США потребуют от Ирана передать ядерное топливо

Соединенные Штаты потребуют, чтобы Иран сдал ядерные материалы. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил вице-президент и глава американской делегации на переговорах с исламской республикой Джей Ди Вэнс.
Он напомнил о словах президента США Дональда Трампа про то, что Тегеран не должен иметь возможность создавать ядерное оружие и обогащать уран для этой цели.
— Мы хотим, чтобы Иран передал нам ядерное топливо. Это будет нашим требованиям в ходе переговоров, — заявил Вэнс, передает РИА Новости.
Переговоры представителей Соединенных Штатов и Ирана пройдут в Пакистане «очень скоро». С американской стороны будут присутствовать спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом ранее сообщил Дональд Трамп. Он уточнил, что участие Джей Ди Вэнса находится под вопросом из соображений безопасности.
7 апреля глава Белого дома грозился уничтожить «целую цивилизацию» Ирана. Однако позже он заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой.