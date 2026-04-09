Хабаровские бойцы дерзко отбили опорник укронацистов и захватили пленного

Впоследствии они удерживали точку и отбивались от дронов две недели, пока наши не продвинулись вперёд.

Военнослужащие 64-й мотострелковой бригады группировки «Восток» провели дерзкую операцию и захватили укреплённый опорный пункт противника в районе населённого пункта Першетравное Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

После освобождения нескольких населённых пунктов, в том числе Терноватого и Бойково, бойцы получили задачу продвинуться дальше. Штурмовой взвод под командованием военнослужащего с позывным «Аржан», в составе которого были ещё трое рядовых — «Художник», «Будда» и «Камчатка», — на мотоциклах стремительно приблизился к позициям врага.

Благодаря внезапности и скорости атаки противник не успел организовать оборону. После короткого, но жёсткого боя опорный пункт был взят. Один украинский военнослужащий сдался в плен, остальные были уничтожены.

В течение двух недель группа удерживала захваченные позиции под постоянными атаками FPV-дронов и «Бабы-Яги». Несмотря на это, бойцы не отступили, продолжали вести разведку и собирать данные. Когда основные силы продвинулись вперёд, группа вышла из боя без потерь, с пленным и трофейным оружием.

Действия штурмовиков позволили всей группировке «Восток» продолжить успешное наступление. Командование высоко оценило мужество и профессионализм военнослужащих 64-й бригады.