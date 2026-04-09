«Неудобств уйма»: без медпомощи боятся остаться жители трех сел в Акмолинской области (видео)

Новость о том, что медицинские организации в аулах работать больше не могут, для местных жителей стала неожиданностью. Пациенты привыкли к своим медпунктам и поликлиникам, а главное — ценят специалистов, которые здесь работают и знают болезни каждого.
«Это будут финансовые растраты, это будут расстояния и дороги, это нужно время — так же, как мы, рабочие люди, не можем постоянно отпрашиваться и ездить на приёмы в больницу в Зеренду. И чтобы остался наш медик Билялова Майра Серикпаевна, которая работает в нашей поликлинике уже почти 30 лет. Мы очень довольны ею и хотим, чтобы она осталась», — поделилась Нурсулу Шаяхметова.
Отдельное беспокойство пациентов вызывают зимы, когда дороги становятся закрытыми и до города сложно добраться. Люди говорят, что получать медицинские услуги в сельских поликлиниках проще и надёжнее.
«У нас сейчас есть терапевт и медсестры, которые могут оказать помощь в любой момент. Я уже вторую неделю лечусь в амбулатории и получаю системы. Неудобств много: зимний период, трасса закрыта, выезда нет», — рассказала Людмила Кисиленко.
Медицинские организации, обслуживающие сельчан, являются подразделениями частной компании. Руководство признаёт, что проблемы с документами стали причиной.
«У нас есть постановление Зерендинского СЭСа, где указывается, что медпункт в посёлке Ортак подлежит запрету из-за отсутствия разрешительного документа — санитарного разрешения и лицензии. Для получения разрешения нам нужен договор аренды, а для договора аренды — кадастровый паспорт», — пояснил директор филиала ТОО Viamedis Амир Шабаров.
Между тем в управлении здравоохранения уверяют, что без медицинской помощи сельчане не останутся. Обещают, что лечить пациентов будут те же медики, которым люди доверяют.
«Мы работаем над приведением нормативных документов в порядок. Медпункт не будет закрыт, будет работать. Если необходимо провести выплаты штрафов, медорганизация возьмёт это на себя», — заверил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек.
Чиновники не уточняют, сколько времени потребуется для оформления документов. Но жителей просят не беспокоиться: оформление бумаг не скажется на качестве и объёме медицинской помощи.