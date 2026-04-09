В ближайшие дни на Амуре в Хабаровске начнётся ледоход

По данным гидрологов в Хабаровском крае ожидается ледоход на реке Амур раньше средних многолетних значений на 3−7 дней, местами на северных территориях региона — до 10 дней. В ближайшие дни прогнозируется, что движение льда начнется у г. Хабаровска. Сейчас там наблюдается уровень воды выше обычного на 1 м, промоины и закраины. Процесс вскрытия реки закончится в устьевой части у г. Николаевска-на-Амуре в первой декаде мая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.