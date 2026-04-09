В ближайшие дни на Амуре в Хабаровске начнётся ледоход

По данным гидрологов в Хабаровском крае ожидается ледоход на реке Амур раньше средних многолетних значений на 3−7 дней, местами на северных территориях региона — до 10 дней. В ближайшие дни прогнозируется, что движение льда начнется у г. Хабаровска. Сейчас там наблюдается уровень воды выше обычного на 1 м, промоины и закраины. Процесс вскрытия реки закончится в устьевой части у г. Николаевска-на-Амуре в первой декаде мая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Кроме того, по данным Хабаровского гидрометцентра отмечается граница вскрытия реки Уссури в Вяземском районе на участке сел Шереметьево — Венюково. Интенсивность подъема уровней воды на участках вскрытия 43−48 см/сутки. Также ледоход наблюдается на реке Манома.
«В настоящее время в регионе осталось 2 ледовые переправы в Аяно-майском и Верхнебуреинском районе. За сутки на территории края закрыта 1 ледовая переправа в Николаевском районе, выходов на лед за прошедшие сутки не зафиксировано», — сообщил первый заместитель председателя комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко.
В ведомстве напомнили, что сейчас особенно опасно выходить на лёд. В группе риска находятся рыбаки, охотники и туристы, путешествующие по тайге.
Комитет ещё раз призвал жителей края быть осторожными и не подвергать себя опасности. Особенно это касается рыбаков и любителей активного отдыха на природе. Родителей просят следить за детьми и не отпускать их одних к рекам и озёрам.
В случае возникновения любых опасных ситуаций на воде спасатели рекомендуют звонить по единому номеру вызова оперативных служб «112».