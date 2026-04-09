В ЕАО артель старателей заплатила полмиллиона за «захват» заповедного леса

Жажда золота довела одну из артелей старателей до серьезных судебных тяжб и крупных штрафов. В Еврейской автономной области природоохранная прокуратура нагрянула с проверкой в ООО «Артель старателей Архара» и обнаружила, что добытчики решили расширить свои владения без спроса.