В ЕАО артель старателей заплатила полмиллиона за «захват» заповедного леса

Предприятие самовольно вырубило три гектара тайги под площадку для добычи. Прокуратура заставила недропользователей вернуть долг природе. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Жажда золота довела одну из артелей старателей до серьезных судебных тяжб и крупных штрафов. В Еврейской автономной области природоохранная прокуратура нагрянула с проверкой в ООО «Артель старателей Архара» и обнаружила, что добытчики решили расширить свои владения без спроса.
Как выяснили правоохранители, организация самовольно заняла участок в 3,3 гектара в Сутарском участковом лесничестве. Чтобы обустроить площадку для промысла драгметалла, тайгу просто расчистили, не заботясь о документах. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценили в 527 743 рубля.
— По представлению прокурора лесной участок пришлось освободить. Но на этом последствия для артели не закончились. Должностное лицо предприятия оштрафовали на 100 тысяч рублей за самовольный захват леса, — рассказали в природоохранной прокуратуре.
Точку в деле поставил Архаринский районный суд Амурской области. Служители Фемиды обязали золотодобытчиков полностью возместить вред экологии. На сегодняшний день решение суда исполнено: полмиллиона рублей уже поступили в федеральный бюджет. Теперь «золотая» площадка пустует, а предприятию придется искать законные пути для своей деятельности.
