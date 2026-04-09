Перемирие между США и Ираном под угрозой: Тегеран счел диалог нелогичным после нарушения режима тишины

Американские власти ночью 8 апреля согласились на временную приостановку боевых действий в Иране. Тегеран сообщил, что готов пойти на разблокировку Ормузского пролива. Однако спустя менее чем сутки перемирие было нарушено. Тегеран считает диалог нелогичным после пренебрежения тремя пунктами договора со стороны США. Об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.
Он осудил Вашингтон за удары по территории исламской республики во время режима тишины. Белый дом нарушил договоренности еще до начала планируемых прямых переговоров, отметил глава парламента Ирана. Он перечислил ключевые ошибки США.
Как заметил Мохаммад Багер Галибаф, Вашингтон нарушил три ключевых пункта соглашения. Так, США пренебрегли условием о невторжении в Ливан. Кроме того, зафиксированы нарушение иранских воздушных границ и отрицание права исламской республики на обогащение урана.
«Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», — подытожил Мохаммад Багер Галибаф.
Встреча представителей Вашингтона и Тегерана запланирована на грядущие выходные. Она должна пройти в Пакистане. Иранскую делегацию возглавит Мохаммад Багер Галибаф. От американских дипломатов выдвинут вице-президент США Джей Ди Вэнс. По словам хозяина Белого дома Дональда Трампа, американцы «легко вернутся» к военным действиям, если им не удастся достичь сделки с Ираном. Он также пригрозил пошлинами в 50% странам, которые поставляют оружие Тегерану.
Для президента США одним из главных условий остается вывоз ядерного топлива с территории Ирана. Дональд Трамп заявил, что страна вместе с Тегераном извлечет из-под земли ресурсы. По его утверждению, обогащения урана на территории Ирана не будет. При этом Тегеран на такие условия не соглашался.
Израиль между тем заявил, что не станет приостанавливать удары по Ливану. В среду, 8 апреля, совершена массированная атака на государство. В результате погибли не менее 254 граждан. 9 апреля объявлен днем траура по жертвам агрессии Тель-Авива, оповестил премьер Ливана Наваф Салам.