Перемирие между США и Ираном под угрозой: Тегеран счел диалог нелогичным после нарушения режима тишины

Встреча представителей Вашингтона и Тегерана запланирована на грядущие выходные. Она должна пройти в Пакистане. Иранскую делегацию возглавит Мохаммад Багер Галибаф. От американских дипломатов выдвинут вице-президент США Джей Ди Вэнс. По словам хозяина Белого дома Дональда Трампа, американцы «легко вернутся» к военным действиям, если им не удастся достичь сделки с Ираном. Он также пригрозил пошлинами в 50% странам, которые поставляют оружие Тегерану.