Клещи стали активнее нападать на жителей Красноярского края (видео)

В Красноярском крае клещи продолжают просыпаться и становятся с каждым днем всё активнее — только за минувшую неделю с жалобами на присасывание обратилось 29 жителей, в том числе 9 детей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
Всего же сначала сезона уже зарегистрирован 31 пострадавший. Больше всего случаев произошло:
в Красноярске — 14; в Шушенском округе — 6; в Ермаковском округе — 3; в Боготольском округе — 2.
Единичные нападения клещей были в Ачинском, Балахтинско-Новоселовском, Большемуртинско-Сухобузимском, Емельяновском, Идринско-Краснотуранском и Каратузском округах.
«При этом членистоногие подстерегали жителей края в черте населенных пунктов, на кладбищах, а также на садовых и приусадебных участках. Будьте внимательны и не забывайте соблюдать правила защиты от нападения клещей. Позаботьтесь о вакцинации против КВЭ, если вы ещё не привиты!», — призвали эпидемиологи.
