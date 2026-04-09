Резкое похолодание 9 апреля пришло в Красноярск

Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют значительное похолодание во второй половине текущей недели. Если в среду, 8 апреля, воздух в городе прогрелся до комфортных +13… +15 °C, то уже в ночь на четверг температура резко упала до 0… −2 °C. Дневная температура в четверг составит всего 0… +2 °C.
Кроме того, в течение дня 9 апреля ожидается порывистый западный ветер со скоростью 15−20 м/с. Также прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Пятница и суббота принесут еще большее похолодание. Ночные температуры опустятся до −7… −9 °C, а днем столбик термометра едва будет подниматься выше нуля, показывая −2… +1 °C. Погода в эти дни будет облачной, с возможными осадками и умеренным ветром.
Напомним, в мэрии Красноярска тоже предупредили о штормовом ветре 9 апреля 2026 года.