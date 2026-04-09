Эксперт Посадкова рассказала, как часто можно менять терапевта

По словам медицинского юриста Президентской академии, как правило делать это можно не чаще одного раза в год, если место жительства или пребывания не изменялось.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пациент может самостоятельно выбрать врача, но не чаще одного раза в год. Об этом сообщила ТАСС медицинский юрист Президентской академии Мария Посадкова.

«По закону пациент имеет право выбрать врача. Обычно это можно сделать раз в год, если вы не меняли место жительства или пребывания», — сказала Посадкова.

По словам эксперта, выбрать можно терапевта или участкового терапевта, педиатра или участкового педиатра, врача общей практики (семейного врача), а также фельдшера.

Чтобы это сделать, необходимо подать заявление на имя главного врача — лично или через представителя, уточнила Посадкова.

Также она добавила, что в случае специализированной помощи действует иной порядок. Попасть к узкому специалисту можно по направлению лечащего врача. При этом, если есть несколько медорганизаций по нужному профилю, пациент может выбрать, куда обратиться — врач должен об этом рассказать, подытожила эксперт.