Мошенники пугают россиян отменой пенсии: вот как действует схема

Мошенники атакуют пожилых россиян, запугивая их отменой пенсионных выплат. Схему раскрывает агентство РИА Новости, ссылаясь на жительницу Москвы, которую аферисты пытались обмануть под такой легендой.
Москвичке позвонила женщина, которая представилась сотрудницей отдела кадров с её последней работы и настойчиво пыталась якобы записать её на приём в Пенсионный фонд под предлогом того, что без личного визита туда с документами москвичка может потерять пенсионные выплаты.
Как правило, схемы с «записью» или «регистрацией» нацелены на то, чтобы выманить у жертвы отправленный на телефон код, а после завладеть аккаунтом на «Госуслугах». Так, россиян предупредили о новой схеме аферистов от имени медицинских организаций. Под предлогом записи к врачу у них выманивают коды или перенаправляют на фишинговые сайты.
Тем временем злоумышленники активно адаптируются под поведение пользователей, используя как традиционные сценарии, так и новые подходы, охватывая сразу несколько каналов связи — СМС и голосовые звонки, электронную почту и мессенджеры.
