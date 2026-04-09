Шайдоров рассказал о сне с Головкиным перед победой на Олимпиаде (видео)

Шайдоров признался, что и у него бывают дни, когда кажется, что ничего не получается, но всё равно нужно заставлять себя двигаться вперёд.
«И в один из дней… Я не помню, что-то я смотрел про Геннадия Геннадьевича: либо это был документальный фильм, либо это было интервью, я сейчас не помню. И после этого мне приснился сон, как мы с ним встречаемся в каком-то… В каком-то конференц-зале. И он одет в пальто, в котором он был на Азиатских играх. И когда я выходил на произвольную, я видел Геннадия Геннадьевича… И, ну, не знаю, меня это очень сильно зарядило. И у меня прямо просто энергетика, эта аура меня прямо покрыла вот так вот. Для меня это были тоже неописуемые эмоции», — поделился фигурист.
Напомним, казахстанский фигурист-одиночник Михаил Шайдоров стал победителем зимних Олимпийских игр 2026 года. После победы на Олимпиаде Шайдоров был награждён орденом «Барыс» II степени. Также он получит внушительную денежную премию. Во время визита в Акорду Головкин поддержал Шайдорова, чем вызвал восхищение в соцсетях.
