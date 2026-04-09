Эксперт Голубева сообщила, что сокращенной пятницы перед Пасхой не будет

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сокращенного рабочего дня в пятницу, 10 апреля, перед Пасхой не будет. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«По общим правилам сокращенной пятницы перед Пасхой не будет, несмотря на то, что она является одним из главных религиозных праздников для православных христиан. По нормам Трудового кодекса РФ (ст. 112) Пасха не отнесена к числу нерабочих праздничных дней», — сказала Голубева.
Также она добавила, что сокращенный же рабочий день устанавливается всегда накануне нерабочего праздничного дня.
По словам эксперта, работодатели при этом могут самостоятельно установить для работников такой сокращенный рабочий день по своему усмотрению.
Голубева отметила, что субъектам страны дано право устанавливать свои региональные нерабочие праздничные дни. Как правило, такие дни устанавливаются в дни религиозных праздников с учетом особенностей региона, подчеркнула эксперт.