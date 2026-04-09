Какой церковный праздник отмечают 9 апреля

9 апреля 2026 года приходится на четверг и выпадает на Страстную седмицу — неделю перед православным праздником Пасхи. Что такое Великий или Чистый четверг Этот день известен еще как Великий четверг и посвящен воспоминанию Тайной Вечери. В этот вечер Иисус собрал 12 апостолов на пасхальный ужин. Во время трапезы Он взял хлеб и вино, благословил их и раздал ученикам, сказав, что хлеб — это Его Тело, а вино — Его Кровь, проливаемая за грехи людей. Это событие стало основой главного христианского таинства — Причастия. Кроме того, Христос омыл ноги своим ученикам. Такой поступок стал высшим примером смирения и служения ближнему. После ужина Иисус отправился в Гефсиманский сад молиться, где был предан Иудой и арестован. В народе этот день называется Чистым четвергом. Главная традиция — уборка в доме. Кроме того, в этот день принято мыться, чтобы смыть с себя грехи. А еще печь куличи, красить яйца и готовить творожную пасху, так как Страстная пятница является самым строгим днем поста, когда работать и готовить запрещено. Что отмечается в церкви 9 апреля В этот день православная церковь почитает память Иоанна Прозорливого, Египетского (394—395), а также чтут подвиг веры мучеников, среди которых Матрона Солунская (III—IV), Мануил и Феодосий (304). Кто такая мученица Матрона Солунская (III—IV) По преданиям, святая мученица Матрона Солунская была рабыней иудейки Павтилы. Хозяйка принуждала её отречься от христианства, но Матрона тайно посещала церковь и твердо веровала. Узнав об этом, Павтила пришла в ярость. Она жестоко избила рабыню и заперла. Однако на утро Матрона оказалась свободна от уз. Хозяйка избила её снова и запечатала дверь, но мученица чудесным образом вновь освободилась от уз и предалась молитве. В неистовстве Павтила забила непокорную до смерти, а тело приказала сбросить с городской стены. Христиане с честью похоронили Матрону. А мучительницу постигла Божья кара: она оступилась на том же месте, где было сброшено тело мученицы и разбилась сама.