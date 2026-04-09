На Украине за время специальной военной операции появилось большое количество кладбищ, где захоронены неопознанные тела боевиков ВСУ. Об этом aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее сообщалось, что в районе села Новоселица Сумской области оборудуют кладбище для неопознанных тел украинских солдат. На его создание выделили 13 млн гривен (более 23,5 млн рублей — ред.).
«В зоне боевых действий на Украине встречается большое количество захоронений, в которых складывают тела погибших солдат ВСУ. Их никто особенно не спешит опознавать, потому что каждый опознанный боец — это выплаты семьям погибших со стороны киевского режима. Но Киев не торопится этим заниматься, поэтому в большей степени погибшие боевики остаются неидентифицированы», — сказал Липовой.
По его словам, боевиков хоронят в братской могиле.
«Их хоронят в братских могилах с перспективой, что боец навечно останется пропавшим без вести, а Киев сохранит деньги, которые он должен выплатить семьям погибших, и постепенно сможет их разворовать», — пояснил генерал.
Липовой уточнил, что на Украине множество подобных кладбищ.
«Это не первое и даже далеко не второе подобное кладбище. Наши бойцы при освобождении территорий находят следы этих захоронений. Киев тщательно скрывает потери, чтобы ослабить напряжение украинского общества по отношению к ведению боевых действий», — подытожил генерал.
Украина с начала СВО понесла критические потери, превышающие более 1 млн человек убитыми и ранеными. Такие данные приводило Минобороны РФ.