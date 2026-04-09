Синоптик Позднякова сказала, когда в Москву вернется весеннее тепло

Теплая погода в Москву может вернуться уже в начале следующей недели — с 13 апреля, сообщила в беседе с aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Специалист отметила, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются гололед и мокрый снег с дождем.
«В выходные дни — 11 и 12 апреля — уже погода будет в основном облачной и без осадков, или преимущественно без осадков — по-разному на каждой территории. Ночью еще будет прохладно, примерно −1…+1 градус в Москве. А потом температура начнет повышаться. Днем в субботу ожидается примерно +10…+12 градусов, в воскресенье — приблизительно так же. Но это все еще будет ниже климатической нормы на 1,5−2 градуса», — пояснила Позднякова.
Синоптик отметила, что температура воздуха продолжит прогреваться и в понедельник, 13 апреля.
«С понедельника температура начнет повышаться и за счет того, что отрицательных температур ночью уже не будет, и из-за повышения дневных температур. Можно сказать, что температура воздуха вернется к климатической норме», — добавила специалист.
Ранее синоптик Позднякова сообщила, что гололед и мокрый снег сохранятся в Москве до 11 апреля.