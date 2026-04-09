«Тренировки не спасут»: врач предупредил о фатальной ошибке офисных работников

Длительное сидение негативно сказывается на здоровье и не компенсируется редкими занятиями спортом. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов, заведующий отделом патологических состояний системы крови в НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева.
Купряшов отметил, что продолжительное пребывание в сидячем положении нарушает кровообращение в нижних конечностях. «Когда человек сидит, особенно в позе “нога на ногу”, крупные сосуды в области таза и бедер оказываются пережатыми, что затрудняет естественное движение крови», — пояснил врач. По его словам, это приводит к застою крови и утрате тонуса стенками сосудов.
Застойные явления могут спровоцировать варикозное расширение вен, что несет серьезные риски, включая тромбофлебит — воспаление венозной стенки с образованием тромбов. «Тромбофлебит очень опасен, — предупреждает Купряшов. — Тромб может в любой момент оторваться от стенки сосуда и отправиться “в путешествие” по кровеносной системе».
Врач подчеркнул, что риск тромбообразования зависит от образа жизни. Люди, проводящие много времени в офисе и дома, подвержены опасности независимо от возраста. «Занятия в зале несколько раз в неделю полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, но чтобы компенсировать сидячий образ жизни, их недостаточно», — добавил он.
Чтобы сохранить здоровье сосудов, Купряшов рекомендует следовать нескольким простым правилам: делать перерывы каждые 30−40 минут, использовать микродвижения в сидячем положении, следить за правильной позой и поддерживать достаточный уровень гидратации. Также важно отказаться от курения, так как вещества из табачного дыма повреждают сосудистую стенку и увеличивают риск тромбообразования.
